Никто не собирается терпеть тотальный стыд: Луческу услышал приговор по поводу своего будущего в Динамо

Руководство Динамо поставило ультиматум перед Мирчей Луческу. Киевляне не имеют права опозориться на еврокубковой арене.

Мирча Луческу покинет Динамо в случае не выхода команды в групповой этап Лиги конференций. Румынский специалист покинет пост главного тренера еще до конца завершения соглашения с киевлянами.

Достойно внимания "Он может заменить Кейна": эксперт оценил перспективы Довбика и его шансы попасть в топ-клуб

Нет права на ошибку

Провальные выступления "бело-синих" как на еврокубковой арене (последнее место в группе ЛЕ), так и на внутренней (4-е место в УПЛ), конечно же, не заставляют радоваться ни одного фаната Динамо. Терпение руководства столичного коллектива также не вечно, поэтому боссы киевлян поставили перед Мирчей Луческу прозрачный ультиматум. Сезон 2023/2024 в любом случае станет последним для румынского специалиста во главе "бобров", однако стороны могут расстаться еще до завершения соглашения. Дело в том, что руководство Динамо не желает, чтобы "бело-синие" опозорились на еврокубковой арене.

Мирча Луческу может досрочно сойти с кресла главного тренера киевлян в случае не выхода столичного коллектива в групповой этап Лиги конференций. Такой приговор достаточно логичен, поскольку киевляне еще недавно выступали в Лиге чемпионов, или же ежегодно выходили в Лигу Европы. Без еврокубков коллектив еще не оставался, поэтому этот негативный результат можно считать тотальным провалом не только для Динамо, но и для всего украинского футбола.

"Бобров" ждут два квалификационных этапа к групповой стадии Лиги конференций. В "полуфинале" киевляне встретятся с победителем пары Арарат-Армения (Армения) - Арис (Греция), матчи с которым состоятся 10 и 17 августа. В случае триумфа Динамо в данном раунде "бело-синие" сыграют в "финале" (соперник пока неизвестен) за право выйти в столь желанный групповой этап соревнований.

В Лигу конференций также квалифицируется полтавская Ворслка, которая в первом матче второго отражательного раунда обыграла грузинскую Делу со счетом 2:1 . Более того, в групповой этап Лиги конференций могут попасть еще два украинских коллектива, а именно луганская Заря (если проиграет в квалификации в Лигу Европы) и Днепр-1 (если проиграет в отборах в Лигу чемпионов и Лигу Европы, однако тогда "спортклубовцам" придется еще сыграть в "финале" квалификации в ЛК).

Напомним, что Мирча Луческу конец прошлого сезона провел не с командой, поскольку румынский специалист решил взять больничный, учитывая свое состояние здоровья. Исполняющим обязанности главного тренера Динамо был Александр Шовковский. Также на пост наставника киевлян сватают чемпиона Польши, а также коуча юниорского коллектива киевлян.

Мирча Луческу в Динамо