Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" позволило румынскому наставнику возглавить рейтинг самых возрастных действующих тренеров.

Мирче Луческу 74 года. 29 июля ему исполнится 75 лет. Все остальные действующие тренеры – моложе Луческу, сообщает канал "Футбол".

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Ближайшим к Луческу является итальянский тренер Эдоардо Рея, который работает со сборной Албании. Ему тоже 74 года, однако день рождения у него 10 октября.

На третьей позиции тренер сборной Уругвая Оскар Табарес. Он возглавляет сборную с 2006 года, а всего провел в ее главе более 200 матчей, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Однако здесь стоит добавить, что в марте была новость о том, Уругвайская федерация футбола уволила 400 работников, в том числе и тренерский штаб сборной, из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

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