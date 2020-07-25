Мирча Луческу возглавил рейтинг старейших действующих тренеров
Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" позволило румынскому наставнику возглавить рейтинг самых возрастных действующих тренеров.
Мирче Луческу 74 года. 29 июля ему исполнится 75 лет. Все остальные действующие тренеры – моложе Луческу, сообщает канал "Футбол".
К слову: Луческу хочет видеть в составе "Динамо" чемпиона мира
Ближайшим к Луческу является итальянский тренер Эдоардо Рея, который работает со сборной Албании. Ему тоже 74 года, однако день рождения у него 10 октября.
На третьей позиции тренер сборной Уругвая Оскар Табарес. Он возглавляет сборную с 2006 года, а всего провел в ее главе более 200 матчей, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Однако здесь стоит добавить, что в марте была новость о том, Уругвайская федерация футбола уволила 400 работников, в том числе и тренерский штаб сборной, из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.
Топ-10 самых возрастных действующих тренеров
- Мирча Луческу. 74 года, "Динамо"
- Эдоардо Рея, 74 года, сборная Албании
- Оскар Табарес, 73 года, сборная Уругвая
- Дик Адвокаат, 72 года, "Фейеноорд"
- Ларс Лагербек, 72 года, сборная Норвегии
- Душан Баевич, 71 год, сборная Боснии и Герцеговины
- Бернар Шалланд, 69 лет, сборная Косово
- Шенол Гюнеш, 68 лет, сборная Турции
- Карлуш Кейруш, 67 лет, сборная Колумбии
- Фатих Терим, 66 лет, "Галатасарай"
- Фернанду Сантуш, 65 лет, сборная Португалии