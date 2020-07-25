Призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо" дозволило румунському наставнику очолити рейтинг найбільш вікових чинних тренерів.

Мірчі Луческу 74 роки. 29 липня йому виповниться 75 років. Всі інші чинні тренери – молодші за Луческу, повідомляє канали "Футбол".

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Найближчим до Луческу є італійський тренер Едоардо Рея, який працює зі збірною Албанії. Йому теж 74 роки, однак день народження в нього 10 жовтня.

На третій позиції тренер збірної Уругваю Оскар Табарес. Він очолює збірну з 2006 року, а загалом провів на її чолі понад 200 матчів, через що потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Однак тут варто додати, що в березні була новина про те, Уругвайська федерація футболу звільнила 400 працівників, в тому числі і тренерський штаб збірної, через кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу.

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