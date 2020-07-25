Мірча Луческу очолив рейтинг найстаріших чинних тренерів
Призначення Мірчі Луческу головним тренером "Динамо" дозволило румунському наставнику очолити рейтинг найбільш вікових чинних тренерів.
Мірчі Луческу 74 роки. 29 липня йому виповниться 75 років. Всі інші чинні тренери – молодші за Луческу, повідомляє канали "Футбол".
До слова: Луческу хоче бачити в складі "Динамо" чемпіона світу
Найближчим до Луческу є італійський тренер Едоардо Рея, який працює зі збірною Албанії. Йому теж 74 роки, однак день народження в нього 10 жовтня.
На третій позиції тренер збірної Уругваю Оскар Табарес. Він очолює збірну з 2006 року, а загалом провів на її чолі понад 200 матчів, через що потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Однак тут варто додати, що в березні була новина про те, Уругвайська федерація футболу звільнила 400 працівників, в тому числі і тренерський штаб збірної, через кризу, яку спричинила пандемія коронавірусу.
Топ-10 найбільш вікових чинних тренерів
- Мірча Луческу. 74 роки, "Динамо"
- Едоардо Рея, 74 роки, збірна Албанії
- Оскар Табарес, 73 роки, збірна Уругваю
- Дік Адвокаат, 72 роки, "Феєноорд"
- Ларс Лагербек, 72 роки, збірна Норвегії
- Душан Баєвич, 71 рік, збірна Боснії та Герцеговини
- Бернар Шалланд, 69 років, збірна Косово
- Шенол Гюнеш, 68 років, збірна Туреччини
- Карлуш Кейруш, 67 років, збірна Колумбії
- Фатіх Терім, 66 років, "Галатасарай"
- Фернанду Сантуш, 65 років, збірна Португалії