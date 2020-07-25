Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу пока не планирует трансферов. Зато он хочет пересмотреть тех игроков, которые есть на контракте в "Динамо".

Одним из таких футболистов является Владислав Супряга. Молодой форвард принадлежит "Динамо", но этот сезон провел в аренде у СК "Днепр-1". Теперь же Луческу хочет взять его на сборы "Динамо". Об этом сообщает "ТаТоТаке" со ссылкой на собственные источники.

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По данным журналистов, Луческу считает Супрягу потенциальным игроком основного состава.

Кроме того, на летний сбор "Динамо" может отправиться еще один игрок, выступавший за "Днепр-1" в аренде. Речь идет о Сергее Булеце. Оба в составе сборной Украины U-20 стали чемпионами мира в 2019 году.

Кто еще вернулся в "Динамо" из аренды

Супряга и Булеца – не единственные игроки, которые прибудут на первые сборы "Динамо". Из аренды в луганской "Заре" в столичный клуб вернулись Богдан Леднев и Александр Тымчик. Какова их дальнейшая судьба в клубе – пока неизвестно.

Игроки "Динамо" впервые соберутся 30 июля в Киеве.