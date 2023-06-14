В нескольких матчах киевлян командой руководил Александр Шовковский, ведь у Мирчи Луческу была операция на ноге. После окончания сезона СМИ начали снова поднимать тему возможного ухода румына из руля Динамо.
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Луческу: Мое будущее определится в ближайшие дни
Его сватают в разные клубы, среди которых даже нашлось место Аль-Насру, за который выступает звездный Криштиану Роналду. Румынский специалист прокомментировал эти слухи и опроверг некоторые из них.
По словам Луческу, он не отказывал Аль-Насре, ведь не получал от этого саудовского клуба никаких предложений. Хотя если бы и получил, то все равно не принял бы ее.
Нынешний наставник Динамо признался, что 5 лет назад Аль-Наср действительно контактировал с ними, но тамошний чемпионат он называет имиджем. Также "Мистер" не уверен, что Роналду продолжит свои выступления в Саудовской Аравии, ведь у него есть менталитет победителя.
Луческу призвал не заглядывать в его будущее в Динамо, а набраться терпения и подождать.
Мое будущее определится в ближайшие дни. У меня еще контракт с Динамо, но ситуация непростая. Чтобы работать под таким стрессом, нужно по-настоящему любить футбол. Увидим,
– ответил Луческу.
Напомним, что также СМИ сватали Луческу в Турцию.
Фанаты Динамо не хотели видеть Луческу в команде
- Болельщики резко отрицательно приняли приход к рулю команды бывшего наставника извечного конкурента клуба Шахтера. Луческу возглавляет киевлян с июля 2020 года.
- Во главе команды провел уже 103 матча, 34 из которых были в сезоне-2022/2023 (15 побед при 12 поражениях, а также 7 ничьих).
- Контракт "Мистера" с киевским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
- Румынский специалист привел клуб в три трофея.