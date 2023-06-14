У декількох матчах киян командою керував Олександр Шовковський, адже у Мірчі Луческу була операція на нозі. Після закінчення сезону ЗМІ почали знову підіймати тему можливого відходу румуна із керма Динамо.

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Луческу: Моє майбутнє визначиться найближчими днями

Його сватають у різноманітні клуби, серед яких навіть знайшлось місце Аль-Насру, за який виступає зірковий Кріштіану Роналду. Румунський спеціаліст прокоментував ці чутки та спростував деякі з них.

За словами Луческу, він не відмовляв Аль-Насру, адже не отримував від цього саудівського клубу жодної пропозиції. Хоча якби й отримав, то все одно б не прийняв її.

Нинішній наставник Динамо зізнався, що 5 років тому Аль-Наср дійсно контактував із них, але тамтешній чемпіонат він називає іміджем. Також "Містер" не впевнений, що Роналду продовжить свої виступи у Саудівській Аравії, адже має менталітет переможця.

Луческу закликав не заглядати у його майбутнє в Динамо, а набратись терпіння та дещо зачекати.

Моє майбутнє визначиться найближчими днями. Я ще маю контракт з Динамо, але ситуація непроста. Щоб працювати під таким стресом, треба по-справжньому любити футбол. Побачимо,

– відповів Луческу.

Нагадаємо, що також ЗМІ сватали Луческу до Туреччини.

Фанати Динамо не хотіли бачити Луческу у команді