У декількох матчах киян командою керував Олександр Шовковський, адже у Мірчі Луческу була операція на нозі. Після закінчення сезону ЗМІ почали знову підіймати тему можливого відходу румуна із керма Динамо.
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Луческу: Моє майбутнє визначиться найближчими днями
Його сватають у різноманітні клуби, серед яких навіть знайшлось місце Аль-Насру, за який виступає зірковий Кріштіану Роналду. Румунський спеціаліст прокоментував ці чутки та спростував деякі з них.
За словами Луческу, він не відмовляв Аль-Насру, адже не отримував від цього саудівського клубу жодної пропозиції. Хоча якби й отримав, то все одно б не прийняв її.
Нинішній наставник Динамо зізнався, що 5 років тому Аль-Наср дійсно контактував із них, але тамтешній чемпіонат він називає іміджем. Також "Містер" не впевнений, що Роналду продовжить свої виступи у Саудівській Аравії, адже має менталітет переможця.
Луческу закликав не заглядати у його майбутнє в Динамо, а набратись терпіння та дещо зачекати.
Моє майбутнє визначиться найближчими днями. Я ще маю контракт з Динамо, але ситуація непроста. Щоб працювати під таким стресом, треба по-справжньому любити футбол. Побачимо,
– відповів Луческу.
Нагадаємо, що також ЗМІ сватали Луческу до Туреччини.
Фанати Динамо не хотіли бачити Луческу у команді
- Уболівальники різко негативно прийняли прихід до керма команди колишнього наставника одвічного конкурента клубу Шахтаря. Луческу очолює киян із липня 2020-го року.
- На чолі команди провів вже 103 матчі, 34 з яких були у сезоні-2022/2023 (15 перемог при 12 поразках, а також 7 нічиїх).
- Контракт "Містера" з київським клубом розрахований до кінця червня 2024 року.
- Румунський спеціаліст привів клуб до трьох трофеїв.