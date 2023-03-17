Наступает момент, когда я должен сказать, что это конец, – Луческу заинтриговал будущим в Динамо
Источник:Sport Total
Киевское Динамо продолжает бороться за медали УПЛ сезона-2022/2023. Мирча Луческу заинтриговал своим будущим на тренерском мостике киевлян.
Румынский специалист рассказал, почему остался во главе Динамо, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину. Мирча Луческу заверил, что не трус даже в такое сложное время. Хотя признался, что летом мог возглавить турецкое Фенербахче.
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Луческу: Я остался, потому что без футбола не выдержу
Румын вспомнил о приглашении Динамо и смог привести клуб в три титула. Однако Луческу интересно заговорил о своем будущем в Киеве. Мирча намекнул на конец своей работы в киевском клубе.
Три титула в год, после чего произошло это безумие, эта война, несчастье, а потом все полностью изменилось. Я остался, потому что без футбола не выдержу. Но не знаю, как долго останусь, ведь наступает момент, когда я должен сказать, что это конец. Конечно, я думаю об этом, но такой вариант пока не рассматривал. Не видать света в конце тоннеля, не знаешь, что происходит. Это трудно,
– заявил Луческу.
"Тренер, привыкший к успеху, страдает вдвое больше, чем привыкший к другому. Очень тяжело, когда ты всю жизнь боролся за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией. Прежде всего, ты думаешь только о том, что происходит, о тех, кто страдает. Я думаю о моих игроках. У них есть другие проблемы, связанные с семьей и друзьями. Это нелегко", – добавил наставник Динамо.
Главное о Луческе у Динамо
- Напомним, что Луческу пришел к тренерскому рулю Динамо 23 июля 2020 года.
- Румын подписал контракт до конца июня 2024 года.
- Во главе киевлян уже провел 98 матчей.
- В текущем сезоне Динамо под руководством румынского специалиста провело 29 поединков, в которых клуб одержал 13 побед при 11 поражениях. Да еще в 4 матчах была зафиксирована мировая.
- Динамо идет на 4-м месте, имея в своем активе 33 очка. Только один балл отделяет киевлян от третьей позиции.