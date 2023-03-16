23-летний нападающий вернулся в Динамо после провальной аренды в итальянской Сампдории. В футболке клуба Серии А провел всего 24 минуты и прибыл обратно в Киев.

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Ни физической формы, ни футбольного фарта

Однако в украинском клубе Супряга тоже не играет. Владислав проигрывает конкуренцию своим партнерам по атаке киевлян. До этого всего в начале марта появилась информация об аварии с участием форварда Динамо.

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что футболист столичного клуба не пострадал, что не скажешь о его автомобиле. 15 марта представитель СМИ сообщил новые детали ДТП. По его информации, Супряга отделался легким испугом. Владислав шлепнулся лицом в подушку безопасности.

После чего нападающий заболел, поэтому был вне заявки киевлян на официальные матчи.

Черная полоса в футбольной карьере Супряги продолжается. Владиславу нужно взяться за голову, чтобы окончательно не потерять свою карьеру футболиста.

В текущем сезоне Супряга не провел ни одного поединка. Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца июня 2026 года. Зимой летали слухи о возможном переходе Владислава в Перволиговый клуб Полесья.

К слову. Динамо на старте второго круга идет на 4-й позиции в УПЛ, имея в своем активе 33 балла. Что всего на один балл меньше, чем набрала третья Заря. К новому лидеру УПЛ Шахтера отставание в 6 очков, а ко второму месту, которое занимает Днепр-1, в 3 пункта.