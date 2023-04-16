Головний тренер столичного колектива розповів, які проблеми війна принесла спортсменам. Луческу хотів стати справжнім прикладом для футболістів Динамо.

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Мірча Луческу, як вже звично для нього, зізнався у вірності та коханні до київського колектива. Наставник Динамо вирішив на власному прикладі вмотивувати своїх підопічних, залишився в Україні на час війни. Також Луческу зазначив, як він планував футболом об'єднати український народ.

Найгірше – перестати вірити та втратити надію. Можливо, тому я тут, в Україні, щоб показати їм, що маю надію і вірю в майбутнє, попри свій вік. Вирішив бути поруч з ними, вести їх, бо вірю в них. Хочу показати їм, що життя триває. Ми хотіли, щоб матчі миру проходили на великих стадіонах, де могли б брати участь біженці з України. Не хотів, щоб вони почувалися покинутими, хотів, щоб усі українці в Європі були разом, відчували себе єдиними та цінними,

– розповів наставник киян.

Також Мірча Луческу розповів своє ставлення до війни, яку розв'язала Росія на теренах України. Румунський фахівець зізнався, чого він найбільше остерігається та від чого хоче захиститити своїх київських підопічних, оскільки війна дуже негативно впливає на ментальний стан гравців.

Перегляд новин мені зовсім не допомагає. Мене, звісно, ​​інформують про важливі речі. ЗМІ показують, наскільки ця війна брудна, ненависна та огидна. Зображення звірств, скоєних на фронті, призводять до депресії. І ось чого я хочу уникнути у своїх гравців – депресії,

– запевнив Луческу.

Румунський фахівець в Динамо