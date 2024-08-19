Мирча Луческу в эпицентре скандала: экс-тренер Шахтера и Динамо устроил разборки с полицией
Источник:Sport.ro
Известный румынский специалист решил посетить бухарестское дерби между Рапидом и Динамо. Перед игрой Луческу попал в неприятную ситуацию с правоохранителями.
Недавно известный тренер Мирча Луческу возглавил свою родную сборную Румынии. Специалист готовится к матчам Лиги наций, где его команда сразится в дивизионе С с Косовым, Кипром и Литвой.
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Конфликт Мирчи
Луческу уже готовится к играм сборной и посещает матчи местного чемпионата. 18 августа тренер посетил матч между своими бывшими командами Рапидом и Динамо.
Игра вызвала большой ажиотаж, поэтому полицейские тщательно проверяли всех посетителей, в том числе и водителей авто. Среди них был и Мирча, который прибыл на своем транспорте на стадион.
Как сообщают местные СМИ, Луческу устроил разборки с правоохранителями на въезде на арену. Перед этим тренер почти час простоял в пробке, что вывело его из равновесия.
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Источники сообщают, что Мирча активно жестикулировал и ругался на полицейских. В конце концов Луческу таки попал на бухарестское дерби, которое завершилось вничью 1:1.
Карьера Луческу в Украине
- Мистер львиную часть своей игровой карьеры провел в Украине
- с 2004 по 2016 года румын возглавлял Шахтер
- с дончанами он выиграл Кубок УЕФА и более 20-ти трофеев на внутренней арене
- также с 2020 по 2023 годы Луческу руководил киевским Динамо
- вместе с "бело-синими" Мирча еще по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины