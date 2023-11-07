Где окажется Луческу после Динамо: Мирча близок к назначению в клуб, с которым становился чемпионом

Румынский специалист не намерен долго отдыхать. Представители тренера уже ведут переговоры с турецким грандом, выбивавшим Динамо из еврокубков в этом сезоне.

В пятницу, 3 ноября, Динамо осталось без главного тренера. После поражения в УПЛ от Шахтера Мирча Луческу подал в отставку после трех сезонов в клубе.

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Следующий клуб Мистера

Сначала румын намекнул, что он завершает тренерскую карьеру. Однако позже Мирча опроверг эту информацию и заявил, что планирует работать, пока есть силы.

Между тем СМИ уже называют потенциальное место работы Мистера. По информации румынских медиа, в услугах тренера заинтересован турецкий Бешикташ.

Сообщается, что Луческу уже ведет переговоры со стамбульским клубом. Месяц назад "орлы" уволили Шенола Гюнеша и назначили Бурака Йылмаза временно исполняющим обязанности тренера.

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Луческу уже был в Бешикташе

Напомним, именно Бешикташ выбил Динамо из квалификации Лиги конференций этого сезона. Правда, в групповой стадии турнира команда проваливается – всего один балл в трех матчах и последнее место. В чемпионате Бешикташ идет пятым, расстояние от лидера Галатасарая составляет 12 очков.

К слову, Луческу уже возглавлял Бешикташ в начале этого столетия – с 2002 по 2004 год перед приходом в Шахтер. В первом же сезоне во главе "орлов" Мирча привел команду к чемпионству в Турции.