У п'ятницю, 3 листопада, Динамо залишилось без головного тренера. Після поразки в УПЛ від Шахтаря Мірча Луческу подав у відставку після трьох сезонів у клубі.

До теми Довгоочікувана відставка: Луческу залишає посаду головного тренера Динамо

Наступний клуб Містера

Спочатку румун натякнув на те, що він завершує тренерську кар'єру. Однак пізніше Мірча спростував цю інформацію та заявив, що планує працювати допоки є сили.

Тим часом, ЗМІ вже називають потенційне місце роботи Містера. За інформацією румунських медіа, у послугах тренера зацікавлений турецький Бешикташ.

Повідомляється, що Луческу вже веде перемовини зі стамбульським клубом. Місяць тому "орли" звільнили Шенола Гюнеша та призначили Бурака Йилмаза тимчасово виконуючим обов'язки тренера.

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Луческу вже був у Бешикташі

Нагадаємо, що саме Бешикташ вибив Динамо із кваліфікації Ліги конференцій цього сезону. Правда, у груповій стадії турніру команда провалюється – лише один бал у трьох матчах та останнє місце. У чемпіонаті Бешикташ йде п'ятим, відстань від лідера Галатасарая становить аж 12 очок.

До слова, Луческу вже очолював Бешикташ на початку цього сторіччя – з 2002 по 2004 роки, перед приходом в Шахтар. У першому ж сезоні на чолі "орлів" Мірча привів команду до чемпіонства в Туреччині.