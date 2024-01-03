Дело не в позорных результатах: Луческу придумал новую причину ухода из Динамо
Источник:BSO Sport
Румынский специалист ушел из киевского клуба после серии неудачных матчей. Впрочем, сам он уверяет, что дело в переживаниях его жены из-за войны в Украине.
В начале ноября Мирча Луческу решил покинуть Динамо. Коуч поработал с киевским клубом чуть больше трех лет, но уволился после серии неудач в УПЛ и еврокубках.
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Тогда на пресс-конференции румынский специалист намекнул на возможное окончание тренерской карьеры. Однако сейчас Мирча открыт к новым предложениям. Более того, тренер придумал новую причину, почему он уволился из Динамо.
Это правда, что я не ушел на пенсию. Я ушел из Динамо, потому что моя жена Нелли боялась переезжать в Киев. Я не хотел, чтобы она дома была одна и беспокоилась за меня. У меня необъятная любовь к футболу, но все зависит от здоровья,
– заявил Луческу.
Примечательно, что Мирча тренировал в воюющей стране еще во время работы в Шахтере с 2014 по 2016 годы, а также весь период в Динамо. Тем более румын руководил киевлянами полтора года уже во время полномасштабного вторжения России.
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Успехи Луческу в Динамо
- напомним, что Мирча привел Динамо к чемпионству, Кубку и Суперкубку Украины в первый же сезон в клубе.
- кроме того, киевляне дважды проходили в группу Лиги чемпионов под его руководством, а также доходили до 1/8 финала Лиги Европы.
- позже "бело-синие" финишировали в УПЛ четвертыми в сезоне 2022-2023.
- на момент увольнения команда Луческу занимала вообще седьмое место.
- уже после его ухода Динамо возглавил Александр Шовковский, выигравший все четыре матча в чемпионате