На початку листопада Мірча Луческу вирішив залишити Динамо. Коуч попрацював із київським клубом трохи більше трьох років, але звільнився після серії невдач в УПЛ та єврокубках.
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Тоді на пресконференції румунський фахівець натякнув на можливе закінчення тренерської кар'єри. Проте зараз Мірча відкритий до нових пропозицій. Ба більше, тренер вигадав нову причину, чому він звільнився з Динамо.
Це правда, що я не пішов на пенсію. Я пішов з Динамо, оскільки моя дружина Неллі боялася переїжджати до Києва. Я не хотів, щоб вона вдома була одна та турбувалась за мене. У мене неосяжна любов до футболу, але все залежить від здоров’я,
– заявив Луческу.
Цікаво, що Мірча тренував у воюючій країні ще під час роботи в Шахтарі з 2014 по 2016 роки, а також весь період в Динамо. Тим паче, румун керував киянами півтора роки вже під час повномасштабного вторгнення Росії.
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Успіхи Луческу в Динамо
- нагадаємо, що Мірча привів Динамо до чемпіонства, Кубка та Суперкубка України у перший же сезон в клубі
- крім того, кияни двічі проходили в групу Ліги чемпіонів під його керівництвом, а також доходило до 1/8 фіналу Ліги Європи
- пізніше "біло-сині" фінішували в УПЛ аж четвертими у сезоні 2022-2023
- на момент звільнення команда Луческу посідала взагалі сьоме місце
- вже після його відходу Динамо очолив Олександр Шовковський, який виграв всі чотири матчі в чемпіонаті