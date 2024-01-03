На початку листопада Мірча Луческу вирішив залишити Динамо. Коуч попрацював із київським клубом трохи більше трьох років, але звільнився після серії невдач в УПЛ та єврокубках.

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Тоді на пресконференції румунський фахівець натякнув на можливе закінчення тренерської кар'єри. Проте зараз Мірча відкритий до нових пропозицій. Ба більше, тренер вигадав нову причину, чому він звільнився з Динамо.

Це правда, що я не пішов на пенсію. Я пішов з Динамо, оскільки моя дружина Неллі боялася переїжджати до Києва. Я не хотів, щоб вона вдома була одна та турбувалась за мене. У мене неосяжна любов до футболу, але все залежить від здоров’я,

– заявив Луческу.

Цікаво, що Мірча тренував у воюючій країні ще під час роботи в Шахтарі з 2014 по 2016 роки, а також весь період в Динамо. Тим паче, румун керував киянами півтора роки вже під час повномасштабного вторгнення Росії.

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