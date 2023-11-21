Скандал с Луческу: экс-тренер Динамо унизил Казахстан, который едва не вышел на Евро-2024

Румынский специалист подверг критике УЕФА за расширение количества участников чемпионата Европы. По его мнению, таким командам, как Казахстан, не место на турнире.

В Европе подходят к концу матчи групповой стадии квалификации Евро-2024. В понедельник, 20 ноября, определились обладатели путевок на турнир от группы H.

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Дания и Словения сыграют на чемпионате, но к последнему на проход претендовала сборная Казахстана. Если бы "орлы" переиграли в последнем туре словенцев, впервые бы поехали на Евро.

Впрочем, такой успех казахов не всем пришелся по душе. Неоднозначным заявлением отметился экстренер Динамо Мирча Луческу, унизивший достижение "орлов".

Сейчас так много команд, квалифицировавшихся к финальной стадии Евро-2024. Когда я был тренером, на Евро было 8 команд и только семь отбирались из-за квалификации. Сейчас их 24. На чемпионате мира было 32, затем – 48. Очень маленькие страны могут попасть на турнир. Казахстан на Евро-2024 – это было бы совсем ненормальным. Это действительно невероятно, что УЕФА позволяет что-то подобное,

– считает Луческу.

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Напомним, что Мирча возглавлял сборную Румынии с 1981 по 1986 годы. При его руководстве команда впервые попала на Евро-1984, оставив в квалификации позади чемпионов мира итальянцев. Впрочем, на самом турнире команда набрала лишь один балл в группе и заняла последнее место.

Отметим, что Казахстан еще сохраняет шанс попадания на Евро-2024. Команда будет играть в плей-офф в марте 2024 года. В полуфинале казахи будут противостоять Греции. В случае победы орлы сойдутся в финале с Грузией или Люксембургом.