У Європі добігають кінця матчі групової стадії кваліфікації Євро-2024. У понеділок, 20 листопада, визначились володарі путівок на турнір від групи H.

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Данія та Словенія зіграють на чемпіонаті, але до останнього на прохід претендувала збірна Казахстану. Якби "орли" переграли в останньому турі словенців, то вперше б поїхали на Євро.

Втім такий успіх казахів не всім прийшовся до душі. Неоднозначною заявою відзначився екстренер Динамо Мірча Луческу, який принизив досягнення "орлів".

Зараз так багато команд, які кваліфікувалися до фінальної стадії Євро-2024. Коли я був тренером, на Євро було 8 команд і лише сім відбиралися через кваліфікацію. Зараз їх 24. На чемпіонаті світу було 32, потім – 48. Дуже маленькі країни можуть потрапити на турнір. Казахстан на Євро-2024 – це було б щось зовсім ненормальним. Це справді неймовірно, що УЄФА дозволяє щось подібне,

– вважає Луческу.

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Нагадаємо, що Мірча очолював збірну Румунії з 1981 по 1986 роки. За його керівництва команда вперше потрапила на Євро-1984, залишивши у кваліфікації позаду чемпіонів світу італійців. Втім на самому турнірі команда набрала лише один бал в групі та посіла останнє місце.

Відзначимо, що Казахстан ще зберігає шанс на потрапляння на Євро-2024. Команда гратиме у плей-офф у березні 2024-го. У півфіналі казахи протистоятимуть Греції. В разі перемоги "орли" зійдуться у фіналі із Грузією або Люксембургом.