Мирча Луческу приехал в Украину вместе с командой, – Tribuna

После 24 февраля Мирча Луческу покинул Украину, в которой началось полномасштабное вторжение России. Сначала сообщалось, что наставник не вернулся в Киев вместе с командой, но позже эта информация была опровергнута.

Тренер вместе с командой

17 июня футболисты Динамо собрались в Киеве для прохождения медицинского осмотра. Команда была поделена на две группы. Персонал, игроки и тренерский штаб команды наконец-то вернулся в Украину, чтобы начать подготовку к новому сезону.

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По данным "Футбол NEWS", вместе с командой в Украину неожиданно не вернулся Мирча Луческу. Румынский тренер Динамо ждет команду в Бухаресте, куда 22 июня уезжает команда. А уже через два дня 24 июня динамовцы улетят в Швейцарию, где сыграют два благотворительных матча против местных клубов.

Хотя раньше была информация, что "Мистер" приедет в столицу Украины. Об этом в интервью рассказал его сын Разван Луческу.

Вроде бы при отсутствии команду в Киеве будет тренировать его помощник Олег Гусев.

Подготовка Динамо к сезону