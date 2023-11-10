"Классическое" Динамо – Шахтер стало последним в тренерской карьере Мирчи Луческу в Украине. После минимального поражения от "горняков" 0:1 "Мистер" ушел в отставку.

Мирча Луческу тепло простился с Динамо, во главе которого провел 118 матчей Уже в своем первом сезоне привел киевлян к золотому треблу – чемпионству, победам в Кубке и Суперкубке Украины. Говорили, что Динамо станет последним клубом в тренерской карьере "Мистера", но тот даже не думает о пенсии.

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Очень странная позиция "Мистера"

СМИ уже набрасывают варианты клубов, в которых румынский наставник может продолжить свою карьеру. Среди них были уже турецкий Бешикташ да бухарестское Динамо.

Луческу же в комментарии российской прессе рассказал, когда решится его тренерская судьба и готов ли он поработать в России, сообщает 24 Канал.

Бывший тренер киевского "Динамо" дал достаточно нейтральный комментарий. При этом он не возразил, что откажется от всех предложений из страны-агрессора. А недавно он только говорил о теплом отношении к Украине, в которой он провел успешные тренерские годы.

Прошло совсем немного времени с тех пор, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет понятнее. Могу сказать, что я уважаю все страны,

– ответил Луческу.

Отметим, что в свое время румынский специалист уже возглавлял российский клуб. Речь идет о санкт-петербургском Зените, в котором он работал с 24 мая 2016-го по 28 мая 2017-го. Во главе Зенита Луческу провел 41 матч. За это время "Мистер" даже сумел привести российский гранд к победе в Суперкубке страны-террориста.

Напомним, что в тренерском штабе Зенита работает предатель Украины Анатолий Тимощук.