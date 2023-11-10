Мірча Луческу тепло попрощався із Динамо, на чолі якого провів 118 матчів. Вже у своєму першому сезоні привів киян до золотого треблу – чемпіонства, перемог у Кубку та Суперкубку України. Подейкували, що Динамо стане останнім клубом у тренерській кар'єрі "Містера", але той навіть не думає про пенсію.

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Дуже дивна позиція "Містера"

ЗМІ вже накидають варіанти клубів, у яких румунський наставник може продовжити свою кар'єру. Серед них були вже турецький Бешикташ та бухарестське Динамо.

Луческу ж у коментарі російській пресі розповів, коли вирішиться його тренерська доля та чи готовий він попрацювати у Росії, повідомляє 24 Канал.

Колишній тренер київського Динамо дав доволі нейтральний коментар. При тому він не заперечив, що відмовиться від усіх пропозиції із країни-агресора. А нещодавно він лише говорив про тепле відношення до України, у якій він провів успішні тренерські роки.

Минуло зовсім небагато часу відтоді, як я пішов із клубу, за місяць ситуація з майбутнім стане зрозумілішою. Можу сказати, що я поважаю всі країни,

– відповів Луческу.

Відзначимо, що свого часу румунський спеціаліст вже очолював російський клуб. Мова йде про санкт-петербурзький Зєніт, у якому він працював із 24 травня 2016-го по 28 травня 2017-го років. На чолі Зєніта Луческу провів 41 матч. За той час "Містер" навіть зумів привести російський гранд до перемоги у Суперкубку країни-терориста.

Нагадаємо, що у тренерському штабі Зєніта працює зрадник України Анатолій Тимощук.