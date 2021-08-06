Румынские СМИ: Луческу – фаворит на пост тренера сборной Украины, его заменят в Динамо

Румынский сайт sport.ro сообщил новость о том, что 76-летний наставник Динамо Мирча Луческу – первый номер в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера сборной Украины.

Основным претендентом на пост главного тренера киевского Динамо в румынском СМИ называют Георге Хаджи, который сейчас возглавляет румынский Фарул.

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Отмечается, что Луческу будет легче достичь успеха во главе сборной Украины, с учетом того, что на Евро-2020 сыграли 10 игроков Динамо.

Сборная Украины осталась без главного тренера

В первый день августа стало известно, что контракт главного тренера Андрея Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет помощника украинца Андреа Малдера.

Еще летом 2020 года в УАФ предложили Шевченко новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.

Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что новый тренерский штаб сборной Украины будет назван в понедельник, 9 августа.