Основным претендентом на пост главного тренера киевского Динамо в румынском СМИ называют Георге Хаджи, который сейчас возглавляет румынский Фарул.

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Отмечается, что Луческу будет легче достичь успеха во главе сборной Украины, с учетом того, что на Евро-2020 сыграли 10 игроков Динамо.

Кто может возглавить сборную Украины по коэффициентам Favbet? Эксперты вероятность назначения Реброва тренером сборной Украины к 1 сентября 2021 года оценили коэффициентом 3. На назначения Мирона Маркевича выставили коэффициент 1,5. Коэффициент 7 – так оценили вероятность назначения Руслана Ротаня.

Сборная Украины осталась без главного тренера