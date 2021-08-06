Основним претендентом на пост головного тренера київського Динамо у румунському ЗМІ називають Георге Хаджі, який зараз очолює румунський Фарул.

До теми Ребров знайшов лазівку в контракті і може покинути Аль-Айн заради збірної України

Зазначається, що Луческу буде легше досягти успіху на чолі збірної України, з урахуванням того, що на Євро-2020 зіграли 10 гравців Динамо.

Хто може очолити збірну України за коефіцієнтами Favbet? Експерти ймовірність призначення Реброва тренером збірної України до 1 вересня 2021 року оцінили коефіцієнтом 3. На призначення Мирона Маркевича виставили коефіцієнт 1,5. Коефіцієнт 7 – так оцінили ймовірність призначення Руслана Ротаня.

Збірна України залишилася без головного тренера