Главный наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу планирует поехать на матч против львовского Движения. Присутствие румынского тренера на предстоящих матчах киевлян оказалось под угрозой.

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Пытается довести дело до конца

Румынский тренер, который всегда клянется в верности столичному коллективу, снова решил это продемонстрировать. Мирча Луческу планирует отправиться с киевлянами на ближайший матч Украинской Премьер-лиги, не смотря на свои проблемы со здоровьем. Главный тренер столичного клуба нуждался в операционном вмешательстве.

Ранее гуляла информация, что наставнику "бело-синих" стало плохо после поединка с Минаем. Румынский специалист жаловался на коксартроз (хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава, начиная с суставного хряща и заканчивая его связочным аппаратом).

Недуг возник в Луческе будто бы из-за постоянных длительных поездок автобусом, на чем всегда акцентирует внимание Мирча, видя это одной из главных проблем сегодняшнего Динамо. Единственный действенный способ лечения проблемы Луческу – эндопротезирование (установление нового искусственного сустава оперативным путем).

Румынский специалист в Динамо