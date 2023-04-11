Главный наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу планирует поехать на матч против львовского Движения. Присутствие румынского тренера на предстоящих матчах киевлян оказалось под угрозой.
Достойно внимания До последнего не уйдет из Динамо: Луческу признался, что с ним контактировали маститые клубы Европы
Пытается довести дело до конца
Румынский тренер, который всегда клянется в верности столичному коллективу, снова решил это продемонстрировать. Мирча Луческу планирует отправиться с киевлянами на ближайший матч Украинской Премьер-лиги, не смотря на свои проблемы со здоровьем. Главный тренер столичного клуба нуждался в операционном вмешательстве.
Ранее гуляла информация, что наставнику "бело-синих" стало плохо после поединка с Минаем. Румынский специалист жаловался на коксартроз (хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава, начиная с суставного хряща и заканчивая его связочным аппаратом).
Недуг возник в Луческе будто бы из-за постоянных длительных поездок автобусом, на чем всегда акцентирует внимание Мирча, видя это одной из главных проблем сегодняшнего Динамо. Единственный действенный способ лечения проблемы Луческу – эндопротезирование (установление нового искусственного сустава оперативным путем).
Румынский специалист в Динамо
- Луческу вернулся в Украину в 2020 году, подписав контракт с "Динамо". Назначение Луческу не восприняли, в частности, ветераны бело-синих Олег Блохин, Игорь Беланов, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Артем Милевский и другие. Все потому, что ранее румын возглавлял принципиального соперника киевлян Шахтер. Ультрас Динамо анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером.
- По информации румынских СМИ, Мирча в свою очередь ушел с поста главного тренера Динамо. Однако в Киеве это опровергли, а президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что не владеет информацией о действиях Луческу, поэтому румын остался.
- С киевлянами Мирча выигрывал все внутренние украинские турниры, а именно чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
- Однако Динамо выдает чрезвычайно плохой сезон, заняв последнее место в группе Лиги Европы, а также занимая 4-е место в УПЛ.