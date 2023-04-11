Головний наставник київського Динамо Мірча Луческу планує поїхати на матч проти львівського Руха. Присутність румунського тренера на майбутніх матчах киян була під загрозою.
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Намагається довести діло до кінця
Румунський тренер, який завжди присягається у вірності столичному колективу знову вирішив це продемонструвати. Мірча Луческу планує відправитися з киянами на найближчий матч Української Прем'єр-ліги, не дивлячись на свої проблеми зі здоров'ям. Головний тренер столичного клуба нуждався в операційному втручанні.
Раніше гуляла інформація, що наставнику "біло-синіх" стало зле після поєдинку з Минаєм. Румунський фахівець скаржився на коксартроз (хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба, починаючи з суглобового хряща і закінчуючи його зв'язковим апаратом).
Недуга виникла у Луческу ніби-то через постійні тривалі поїздки автобусом, на чому завжди акцентує увагу Мірча, вбачаючи це однією з головних проблем сьогоднішнього Динамо. Єдиний дієвий спосіб лікування проблеми Луческу – ендопротезування (встановлення нового штучного суглоба оперативним шляхом).
Румунський фахівець в Динамо
- Луческу повернувся в Україну в 2020 році, підписавши контракт з Динамо. Призначення Луческу не сприйняли, зокрема, ветерани "біло-синіх" Олег Блохін, Ігор Бєланов, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Артем Мілевський та інші. Все через те, що раніше румун очолював принципового суперника киян Шахтар. Ультрас Динамо анонсували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером.
- За інформацією румунських ЗМІ Мірча у свою чергу пішов з посади головного тренера Динамо. Однак у Києві це спростували, а президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що не володіє інформацією про дії Луческу, отож румун залишився.
- З киянами Мірча вигравав усі внутрішні українські турніри, а саме чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
- Проте наразі Динамо видає надзвичайно поганий сезон, зайнявши останнє місце у групі Ліги Європи, а також посідаючи 4-е місце в УПЛ.