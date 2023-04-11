Головний наставник київського Динамо Мірча Луческу планує поїхати на матч проти львівського Руха. Присутність румунського тренера на майбутніх матчах киян була під загрозою.

Варте уваги До останнього не піде з Динамо: Луческу зізнався, що з ним контактували маститі клуби Європи

Намагається довести діло до кінця

Румунський тренер, який завжди присягається у вірності столичному колективу знову вирішив це продемонструвати. Мірча Луческу планує відправитися з киянами на найближчий матч Української Прем'єр-ліги, не дивлячись на свої проблеми зі здоров'ям. Головний тренер столичного клуба нуждався в операційному втручанні.

Раніше гуляла інформація, що наставнику "біло-синіх" стало зле після поєдинку з Минаєм. Румунський фахівець скаржився на коксартроз (хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба, починаючи з суглобового хряща і закінчуючи його зв'язковим апаратом).

Недуга виникла у Луческу ніби-то через постійні тривалі поїздки автобусом, на чому завжди акцентує увагу Мірча, вбачаючи це однією з головних проблем сьогоднішнього Динамо. Єдиний дієвий спосіб лікування проблеми Луческу – ендопротезування (встановлення нового штучного суглоба оперативним шляхом).

Румунський фахівець в Динамо