Луческу приедет в Киев на операцию: что случилось с экс-тренером Динамо и Шахтера
Ветеран тренерского цеха Мирча Луческу не планирует оставлять любимое дело. Однако проблемы со здоровьем дают о себе знать 79-летнему специалисту.
Легендарный румынский тренер снова нуждается в операции. По информации румынских СМИ, Мистера беспокоит коксартроз – хроническое заболевание тазобедренного сустава.
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Луческу доверяет украинским медикам
Такая же проблема уже была у Луческу в прошлом году, но на левом суставе. Тогда Мирчу успешно прооперировали в Киеве. Румын остался доволен тем, как прошла операция в 2023 году. Он достаточно быстро оправился после хирургического вмешательства и через несколько дней присутствовал на тренировке Динамо.
Мирча Луческу на тренировке Динамо в 2023 году / фото ФК Динамо
Теперь румынскому тренеру снова придется провести медицинскую процедуру. Изначально Луческу планировал сделать операцию в начале осени, но из-за матчей сборной Румынии в розыгрыше Лиги наций ее пришлось отложить. После октябрьских поединков Мистер ляжет на хирургический стол.
Новый вызов Луческу
- Напомним, что после ухода из киевского Динамо Мирча Луческу несколько месяцев был без работы. Несмотря на почтенный возраст специалист имел достаточно вариантов продолжения карьеры. В конце концов после Евро-2024 Мистер возглавил сборную Румынии.
- В стартовых матчах Лиги наций дивизиона С его подопечные обыграли Косово (3:0) и Литву (3:1). В октябре сборная Румыния сыграет с Кипром (12 октября) и Литвой (15 октября).