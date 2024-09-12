Легендарный румынский тренер снова нуждается в операции. По информации румынских СМИ, Мистера беспокоит коксартроз – хроническое заболевание тазобедренного сустава.

Читайте также Я постоянно играл, а потом пришел Луческу, – Бойко о сотрудничестве с румынским тренером в Динамо

Луческу доверяет украинским медикам

Такая же проблема уже была у Луческу в прошлом году, но на левом суставе. Тогда Мирчу успешно прооперировали в Киеве. Румын остался доволен тем, как прошла операция в 2023 году. Он достаточно быстро оправился после хирургического вмешательства и через несколько дней присутствовал на тренировке Динамо.

Мирча Луческу на тренировке Динамо в 2023 году / фото ФК Динамо

Теперь румынскому тренеру снова придется провести медицинскую процедуру. Изначально Луческу планировал сделать операцию в начале осени, но из-за матчей сборной Румынии в розыгрыше Лиги наций ее пришлось отложить. После октябрьских поединков Мистер ляжет на хирургический стол.

Новый вызов Луческу