Боснийский хавбек Миралем Пьянич испортил себе репутацию, подписав контракт с московским ЦСКА. Бывшая звезда Ювентуса ранее осуждал агрессию России и отказывался играть против ее сборной.

В конце сентября Миралем Пьянич официально стал игроком московского ЦСКА. Хавбек изменил своим принципам и присоединился к команде, которая представляет в спорте захватническую армию, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Тридцать сребреников Пьянича

В 2022 году Пьянич отказался ехать в Россию на матч национальных сборных. Тогда полузащитник осудил действия Федерации Боснии и Герцеговины, которая согласилась на проведение поединка со страной-агрессором.

Однако впоследствии Пьянич отказался от своих слов. Более того, он извинился перед российскими фанатами за свои слова в 2022 году.

Между тем, стала известна зарплата Пьянича в ЦСКА. По данным российских СМИ, босниец заработает за год 800 тысяч евро. Кроме того, 34-летний футболист получит 1 миллион евро бонусами, если сыграет минимум 50 процентов матчей в сезоне 2024/25.

Закат карьеры Пьянича