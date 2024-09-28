В конце сентября Миралем Пьянич официально стал игроком московского ЦСКА. Хавбек изменил своим принципам и присоединился к команде, которая представляет в спорте захватническую армию, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Тридцать сребреников Пьянича
В 2022 году Пьянич отказался ехать в Россию на матч национальных сборных. Тогда полузащитник осудил действия Федерации Боснии и Герцеговины, которая согласилась на проведение поединка со страной-агрессором.
Однако впоследствии Пьянич отказался от своих слов. Более того, он извинился перед российскими фанатами за свои слова в 2022 году.
Между тем, стала известна зарплата Пьянича в ЦСКА. По данным российских СМИ, босниец заработает за год 800 тысяч евро. Кроме того, 34-летний футболист получит 1 миллион евро бонусами, если сыграет минимум 50 процентов матчей в сезоне 2024/25.
Закат карьеры Пьянича
- Напомним, что летом 2020 года Пьянич помпезно перешел из Ювентуса в Барселону. Каталонцы заплатили за трансфер 60 миллионов евро.
- Однако босниец не сумел стать основным игроком команды. Он сыграл за "блаугранас" 30 матчей, но не совершил ни одного результативного действия.
- Барселона в 2021 году отдала хавбека в аренду в Бешикташ, где он провел сезон. А затем он на правах свободного агента перешел в эмиратский клуб Шарджа.
- После двух сезонов в ОАЭ Пьянич решил переехать на болота.