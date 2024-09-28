Наприкінці вересня Міралем П’янич офіційно став гравцем московського ЦСКА. Хавбек зрадив своїм принципам та приєднався до команди, яка представляє у спорті загарбницьку армію, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Тридцять срібняків П'янича
У 2022 році П’янич відмовився їхати до Росії на матч національних збірних. Тоді півзахисник засудив дії Федерації Боснії та Герцеговини, яка погодилася на проведення поєдинку з країною-агресоркою.
Проте згодом П'янич відмовився від своїх слів. Ба більше, він попросив вибачення перед російськими фанами за свої слова у 2022 році.
Тим часом, стала відома зарплата П’янича у ЦСКА. За даними російських ЗМІ, боснієць заробить за рік 800 тисяч євро. Крім того, 34-річний футболіст отримає 1 мільйон євро бонусами, якщо зіграє мінімум 50 відсотків матчів у сезоні 2024/25.
Кар'єра П'янича на спаді
- Нагадаємо, що влітку 2020 року П'янич помпезно перейшов з Ювентуса до Барселони. Каталонці заплатили за трансфер 60 мільйонів євро.
- Однак боснієць не зумів стати основним гравцем команди. Він зіграв за "блаугранас" 30 матчів, але не зробив жодної результативної дії.
- Барселона у 2021 році віддала хавбека в оренду у Бешикташ, де він провів сезон. А потім він на правах вільного агента перейшов до еміратського клубу Шарджа.
- Після двох сезонів в ОАЕ П'янич вирішив переїхати на болота.