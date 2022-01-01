Мир любит сильных, – Усик поздравил фанатов с Новым годом: видеообращение

Непобедимый украинский боксер Александр Усик поздравил фанатов с Новым годом. Крымчанин записал обращение к болельщикам бокса.

Усик: Нам надо быть людьми, а потом нам надо быть тиграми

34-летний Усик заявил, что в год Тигра важно остаться в первую очередь человеком. Также Александр вспомнил и о 2021 годе, заявив, что он был замечательным и одновременно сложным.

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"Дорогие друзья, хочу поздравить всех с 2022 годом, годом Тигра. Прежде всего нам надо быть людьми, а потом нам надо быть тиграми.

Это замечательный год. Он был и сложный, и веселый, и забавный, и грустеый. Для всех нас очень важно оставаться позитивными и здоровыми людьми.

Я хочу поздравить вас всех с Новым годом, пожелать здоровья, радости, улыбок и смеха. Чтобы ваши близкие были здоровыми, вас окружали улыбки, радость. Все, что нас окружает, нас делает теми, кем мы являемся.

Друзья с Новым годом. Мир любит сильных", – заявил Усик.

Усик в 2021 году