Усик: Нам надо быть людьми, а потом нам надо быть тиграми
34-летний Усик заявил, что в год Тигра важно остаться в первую очередь человеком. Также Александр вспомнил и о 2021 годе, заявив, что он был замечательным и одновременно сложным.
Стоящее Тренер экс-соперника Усика заявил, что Джошуа победит украинца в реванше
"Дорогие друзья, хочу поздравить всех с 2022 годом, годом Тигра. Прежде всего нам надо быть людьми, а потом нам надо быть тиграми.
Это замечательный год. Он был и сложный, и веселый, и забавный, и грустеый. Для всех нас очень важно оставаться позитивными и здоровыми людьми.
Я хочу поздравить вас всех с Новым годом, пожелать здоровья, радости, улыбок и смеха. Чтобы ваши близкие были здоровыми, вас окружали улыбки, радость. Все, что нас окружает, нас делает теми, кем мы являемся.
Друзья с Новым годом. Мир любит сильных", – заявил Усик.
Усик в 2021 году
- В прошлом году Усик провел только один бой на профессиональном ринге. 25 сентября в Лондоне украинский боксер решением судей победил британца Энтони Джошуа.
- Усику удалось отобрать у Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. Усик – только третий украинец после братьев Кличко, который стал чемпионом мира в тяжелом весе.
- Также Александр третий боксер в истории, который становился чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весе.