Украинская ассоциация футбола (УАФ) работает над возвращением болельщиков на футбольные матчи. УАФ рассчитывает, что вскоре на стадионах удастся смягчить карантин.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил детали о работе по возвращению болельщиков на трибуны. Об этом Павелко написал в своем Facebook.

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Стадионы будут заполнять на 25%

По словам Павелко, пока футбольные стадионы могут заполнять на более чем на 10-25%.

Павелко сообщил, что УАФ направила предложение относительно смягчения карантина на стадионах Министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины.

Украина будет ориентироваться на Польшу

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 10 мая не стал называть точные даты возвращения болельщиков на стадионы.

Он заявил, что ориентиром для Украины будет Польша, которая с 19 июня частично откроет стадионы для болельщиков.

Первой в Европе разрешила посещать футбольные матчи Венгрия.

По состоянию на 10 июня в Украине подтверждено 28 381 случай заражения COVID-19, 12 769 человек выздоровели, 833, к сожалению, умерли.