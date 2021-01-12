Вратарь Дженоа Федерико Маркетти лишился автомобиля марки Ferrari из-за работника автомойки.

Работник автомойки должен был вернуть футболисту машину Ferrari 812 Superfast стоимостью 100 тысяч евро после того, как ее помоют, но не справился с управлением и влетел в ограждение на одной из улиц Генуи. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

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В результате аварии пострадали пять припаркованных неподалеку автомобилей, но водитель не пострадал.