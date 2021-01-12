Воротар Дженоа Федеріко Маркетті позбувся автомобіля марки Ferrari через працівника автомийки.

Працівник автомийки повинен був повернути футболістові машину Ferrari 812 Superfast вартістю 100 тисяч євро після того, як її помиють, але не впорався з керуванням і влетів в огорожу на одній з вулиць Генуї. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

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В результаті аварії постраждали п'ятеро припаркованих неподалік автомобілів, але водій не постраждав.