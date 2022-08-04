Психологическое давление, – Гутцайт о возгласах "путин" во время матча Фенербахче – Динамо
Источник:телеканал "Рада"
Фанаты Фенербахче отметились позорным поведением во время матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где турецкая команда сошлась с Динамо. Они скандировали имя президента россии.
Гутцайт: Сейчас спорт 100% в политике
В министерстве молодежи и спорта впервые прокомментировали этот инцидент. Вадим Гутцайт подчеркнул, что спорт и политика тесно переплетены.
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Это было психологическое давление на наших футболистов, чтобы они где-то совершали ошибки. Но наши футболисты и тренерский штаб сделали все, чтобы Динамо победило в этом противостоянии. В Олимпийской хартии написано, что спорт вне политики. Но не сейчас, когда российская федерация пошла войной на Украину. И мы видим, что они убивают женщин и детей, пытают людей, уничтожают все, что видят. Так что сейчас спорт 100% в политике,
– сказал министр Минспорта.
Что известно о конфликте
- Динамо победило турецкий Фенербахче во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В ответном матче, который состоялся в Стамбуле, местные поклонники прибегли к позорному поступку.
- После первого пропущенного гола от киевлян фанаты Фенербахче начали выкрикивать имя владимира путина.
- Клубу придется отвечать за поступок своих поклонников. УЕФА уже открыла дисциплинарное расследование по данному инциденту.
- Пресс-служба турецкого клуба также отреагировала на выходку своих фанатов, там подчеркнули, что они осуждают поведение своих поклонников.