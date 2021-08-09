Министр спорта назвал самое болезненное поражение на Олимпиаде-2020

Сборная Украины довольно неоднозначно выступила на Олимпиаде-2020. Всего команда завоевала 19 медалей. Но золотая была лишь одна. Поэтому наша команда заняла лишь 44-е место в медальном зачете. Это худший результат в истории нашей страны.

Но министр спорта Вадим Гутцайт такой результат считает успехом.

"В целом 19 медалей – это большой успех Украины. Мы сложно начинали эту Олимпиаду. Мы видели, какое было давление на наших спортсменов. Видели, как наши украинские гранды не получали медали. Мы в первой двадцатке по количеству медалей: мы заняли 16-е место. Я считаю, что это успех, и нужно об этом говорить и кричать", – убежден Гутцайт.

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Однако было поражение, которое стало едва ли не самым обидным для сборной Украины. Речь идет о поражении боксера Александра Хижняка в бою за золото. Он выиграл два первых раунда. Но в третьем раунде получил тяжелый удар и был отправлен в нокаут. Хижняк сразу поднялся, но арбитр не позволил продолжить бой, засчитав поражение украинцу.

Мы стопроцентно ожидали от него золотой награды, и все к тому шло. Я был на полуфинале, и это был очень сложный бой. Когда он победил, мы уже понимали, что он будет чемпионом, потому что бразилец ему был под силу. Но так случилось", – рассказал министр.

При этом Гутцайт не опроверг того, что многие тренеры сборной будут сменены после Олимпиады-2020.