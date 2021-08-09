Та міністр спорту Вадим Гутцайт такий результат вважає успіхом.

"Загалом 19 медалей – це великий успіх України. Ми складно розпочинали цю Олімпіаду. Ми бачили, який був тиск на наших спортсменів. Бачили, як наші українські гранди не отримували медалі. Ми в першій двадцятці за кількістю медалей: ми посіли 16-те місце. Я вважаю, що це успіх, і потрібно про це говорити та кричати", – переконаний Гутцайт.

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Однак була поразка, яка стала чи не найбільш прикрою для збірної України. Мова йде про поразку боксера Олександра Хижняка в бою за золото. Він виграв два перші раунди. Але в третьому раунді отримав важкий удар і був відправлений в нокаут. Хижняк одразу піднявся, але арбітр не дозволив продовжити бій, зарахувавши українцю поразку.

"Поразка Олександра Хижняка – дуже болюча для нас. Ми стовідсотково очікували від нього на золоту нагороду, і все до того йшло. Я був на півфіналі, і це був дуже складний бій. Коли він переміг, ми вже розуміли, що він буде чемпіоном, тому що бразилець йому був під силу. Але так трапилось", – розповів міністр.

При цьому Гутцайт не відкинув того, що чимало тренерів збірної будуть змінені після Олімпіади-2020.