Міністр передбачив, скільки медалей може здобути Україна на Олімпіаді в Токіо
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився позитивними очікуваннями щодо кількості можливо завойованих медалей українськими спортсменами на Олімпійських іграх в Токіо-2020.
Джерело:ТСН
Гутцайт передбачив, що Україна на Олімпійських іграх у Токіо може сподіватися на 13-15 медалей.
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При цьому на зауваження, що це невелика кількість, глава Мінмолодьспорту сказав, що за рік, скільки він працює на посаді, "складно зробити так, щоб їх (олімпійських медалей - ред.) було 30, чи 27, як було на Олімпійських іграх в Пекіні", однак зазначив, що робота у цьому напрямку ведеться.
Ви ж розумієте, що підготовка спортсменів триває не рік, і не два, а чотири і вісім. Я до Олімпійських ігор готувався 10 років. Ви ж пам’ятаєте, як всі казали, що вигравали не завдяки, а всупереч. У мене є велике бажання зробити так, щоб вигравали завдяки. А на це потрібен час. Ми розробили Стратегію розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року,
– сказав він.
Водночас міністр не став прогнозувати, від яких саме спортсменів варто очікувати медалей.
"Я вірю у всіх спортсменів, які отримали ліцензію на Олімпійські ігри. Це несподівані змагання. Це змагання психології. А Олімпійські ігри в Токіо стануть для всіх неочікуваними. Тому я просто впевнений, що ми побачимо і почуємо про спортсменів, яких ми ще не знаємо", – заявиви Гутцайт.
Що відомо про перенесення Олімпіади
- Ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Та після наради прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе та голови МОК Томаса Баха було ухвалено рішення про перенесення Олімпійських ігор-2020 на 2021 рік.
- Нова дата проведення змагань – з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.
- Інформацію про скасування Ігор у Токіо з'явилася у британському виданні The Times. Про це видання повідомляло з посиланням на високопоставлене урядове джерело.
- Однак влада Японії спростувала цю інформацію.
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