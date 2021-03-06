Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився позитивними очікуваннями щодо кількості можливо завойованих медалей українськими спортсменами на Олімпійських іграх в Токіо-2020.

Гутцайт передбачив, що Україна на Олімпійських іграх у Токіо може сподіватися на 13-15 медалей.

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При цьому на зауваження, що це невелика кількість, глава Мінмолодьспорту сказав, що за рік, скільки він працює на посаді, "складно зробити так, щоб їх (олімпійських медалей - ред.) було 30, чи 27, як було на Олімпійських іграх в Пекіні", однак зазначив, що робота у цьому напрямку ведеться.

Ви ж розумієте, що підготовка спортсменів триває не рік, і не два, а чотири і вісім. Я до Олімпійських ігор готувався 10 років. Ви ж пам’ятаєте, як всі казали, що вигравали не завдяки, а всупереч. У мене є велике бажання зробити так, щоб вигравали завдяки. А на це потрібен час. Ми розробили Стратегію розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року,

– сказав він.

Водночас міністр не став прогнозувати, від яких саме спортсменів варто очікувати медалей.

"Я вірю у всіх спортсменів, які отримали ліцензію на Олімпійські ігри. Це несподівані змагання. Це змагання психології. А Олімпійські ігри в Токіо стануть для всіх неочікуваними. Тому я просто впевнений, що ми побачимо і почуємо про спортсменів, яких ми ще не знаємо", – заявиви Гутцайт.

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