Список с Мудриком подхватили вражеские ИПСО: Бедный о скандале с игроками иностранных клубов

После начала полномасштабной войны многие спортсмены уехали из Украины и не вернулись. Соответствующий "черный список" долгое время был на сайте Министерства молодежи и спорта.

В список Минспорта попали игроки сборной Украины – Мудрик, Довбик, Забарный, Трубин, подписавшие контракты с иностранными клубами. Впрочем, со временем "черный список" был удален с сайта министерства.

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Бедный: Из спортсменов начали делать предателей

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный прокомментировал странную ситуацию. Ведь известно, что звездные футболисты защищают цвета сборной Украины в международных соревнованиях. А пребывание в таком списке сильно сказывается на их репутации.

По словам Бедного, список убрали из-за того, что его подхватили российские пропагандисты. Почему в Минспорте не просчитали последствия, остается только догадываться.

Убрали мы его, потому что этот список стали использовать российские пропагандисты. В нашем обществе, к сожалению, сегодня и так есть много точек раскола, в отношении которых могут применяться враждебные ИПСО, чтобы мы еще из наших спортсменов делали предателей. Учитывая, что состав национальной сборной команды превышает десять тысяч человек, триста поехавших и не вернувшихся спортсменов — это не столь большие показатели, я считаю,

– рассказал Бедный.

Министр отметил, что некоторых спортсменов исключили из состава сборной и лишили спортивных званий. Однако к каждому случаю подходят индивидуально.

Мудрику не грозит исключение из сборной

Когда принималось постановление о разрешении на выезд за границу для спортсменов национальной сборной, не была учтена возможность того, что футболист может подписать контракт с иностранным клубом. Так что и в этом случае предыдущее руководство Минспорта просчиталось.

"Сейчас, когда мы увидели такое несоответствие, мы будем реагировать. Думаю, мы должны урегулировать этот вопрос на нормотворческом уровне.

А Мудрика мы не будем исключать из сборной и будем болеть за него. Пусть прославляет нашу страну, как сможет", – сказал Бедный.

Напомним, что в последней доступной редакции "черного списка" находились фамилии 304 спортсменов. В одном списке оказались экс-игрок Шахтера Роспутько, бежавший в Россию, и игроки национальной сборной Украины, которые играют в иностранных клубах.