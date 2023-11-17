Уже в ближайший понедельник. 20 ноября сборная Украины проведет завершающий матч квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва сыграет против Италии, пишет 24 канал.

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Спекуляции на игроках сборной Украины

В преддверии решающего матча в СМИ начала распространяться информация против игроков сборной Украины. Несколько легионеров Министерство молодежи и спорта внесло в список игроков, которые не вернулись из-за границы в указанный срок.

Речь о Михаиле Мудрике, Артеме Довбике, Анатолии Трубине, Викторе Цыганкове и Илье Забарном. Впрочем, этот список существует давно, тот же Мудрик, Цыганков и Забарный находятся в нем с февраля, с тех пор как подписали контракты с клубами топ-лиги.

Довбик и Трубин в списке с сентября. То есть, новости в этом нет, как и уголовной ответственности для нарушителей. Список существует давно, игроки в нем тоже давно и не должны нести наказание с законодательной точки зрения.

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Фэйл от Минмолодежиспорта

Впрочем, под давлением общества Министерство молодежи и спорта пошло на странный шаг, закрыв список с фамилиями правонарушителей. Похоже, что Министерство решило таким образом снизить давление на футболистов накануне важного матча.

Хотя о том, что они находятся в списке, известно уже давно. Напомним, что это не первый случай, когда Минмолодежьспорта скрывает важные документы от общества.

В сентябре был закрытый доступ ко всем приказам Министерства после скандальных расследований. В самом учреждении такое решение объяснили военным положением, хотя к моменту закрытия он действовал уже полтора года.