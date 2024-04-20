Попросили Шевченко разобраться: сопернику Динамо предлагали 5 тысяч за "слив" матча
Источник:Бомбардир
Вокруг футбола всегда крутятся люди, которые хотят зарабатывать деньги нечестным путем. В свои черные дела они втягивают футболистов, соблазняя "легкими" заработками.
17 апреля состоялся перенесенный матч 16-го тура УПЛ, в котором Динамо победило Минай со счетом 3:1. Перед поединком двум футболистам закарпатской команды предлагали заработать "легкие деньги".
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Загадочный фигурант договорных матчей
По сообщению телеграмм-канала "Бомбардир", игрокам предлагали 5 тысяч долларов. Они должны были "реализовать комфортную уверенность" для соперника. Футболисты не согласились на соблазнительное предложение.
Имя фигуранта, который делал предложение, не называется. Однако известно, что он неоднократно попадал в подобные истории. Делец не является работником ни одного клуба.
Руководство Миная провело разъяснительную беседу с каждым игроком команды. Кроме того, клуб обратился к УАФ, которую возглавляет Андрей Шевченко, разобраться в ситуации.
Стоит добавить, что согласно спортивному законодательству фигуранта невозможно привлечь к ответственности. Тем не менее существует "закон Павелко", предусматривающий наказание за участие в договорных матчах
Турнирное положение Динамо и Миная
- Киевское Динамо ведет чемпионскую гонку с донецким Шахтером. После 23-х сыгранных матчей "бело-синие" отстают от "горняков" на четыре балла.
- Минай замыкает турнирную таблицу УПЛ. Весной команда Желько Любеновича набирает очки, но имеет достаточно скудные шансы сохранить прописку в элите. До зоны переходных матчей дистанция четыре пункта. За выживание борются также Металлист 1925, Верес, Оболонь.