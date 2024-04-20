17 квітня відбувся перенесений матч 16-го туру УПЛ, в якому Динамо перемогло Минай з рахунком 3:1. Перед поєдинком двом футболістам закарпатської команди пропонували заробити "легкі гроші".
Читайте також Понад мільярд гривень збитків: перші результати аудиту УАФ часів Павелка
Загадковий фігурант договірних матчів
За повідомленням телеграм-каналу "Бомбардир", гравцям пропонували 5 тисяч доларів. Вони повинні були "реалізувати комфортну впевненість" для суперника. Футболісти не погодилися на спокусливу пропозицію.
Ім'я фігуранта, який робив пропозицію, не називається. Проте відомо, що він неодноразово потрапляв у подібні історії. Ділок не є працівником жодного клубу.
Керівництво Минаю провело роз'яснювальну бесіду з кожним гравцем команди. Крім того, клуб звернувся до УАФ, яку очолює Андрій Шевченко, розібратися в ситуації.
Варто додати, що згідно зі спортивним законодавством фігуранта не можливо притягнути до відповідальності. Проте існує "закон Павелка", який передбачає покарання за участь у договірних матчах.
Турнірне положення Динамо і Минаю
- Київське Динамо веде чемпіонську гонку з донецьким Шахтарем. Після 23-х зіграних матчів "біло-сині" відстають від "гірників" на чотири бали.
- Минай замикає турнірну таблицю УПЛ. Навесні команда Желько Любеновича набирає очки, але має досить мізерні шанси зберегти прописку в еліті. До зони перехідних матчів дистанція чотири пункти. За виживання борються також Металіст 1925, Верес, Оболонь.