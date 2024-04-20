17 квітня відбувся перенесений матч 16-го туру УПЛ, в якому Динамо перемогло Минай з рахунком 3:1. Перед поєдинком двом футболістам закарпатської команди пропонували заробити "легкі гроші".

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Загадковий фігурант договірних матчів

За повідомленням телеграм-каналу "Бомбардир", гравцям пропонували 5 тисяч доларів. Вони повинні були "реалізувати комфортну впевненість" для суперника. Футболісти не погодилися на спокусливу пропозицію.

Ім'я фігуранта, який робив пропозицію, не називається. Проте відомо, що він неодноразово потрапляв у подібні історії. Ділок не є працівником жодного клубу.

Керівництво Минаю провело роз'яснювальну бесіду з кожним гравцем команди. Крім того, клуб звернувся до УАФ, яку очолює Андрій Шевченко, розібратися в ситуації.

Варто додати, що згідно зі спортивним законодавством фігуранта не можливо притягнути до відповідальності. Проте існує "закон Павелка", який передбачає покарання за участь у договірних матчах.

Турнірне положення Динамо і Минаю