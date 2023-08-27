Заря продолжает терять очки: команда Лалатовича не сумела обыграть аутсайдера УПЛ – видео

Бронзовый призер минувшего чемпионата УПЛ луганская Заря на выезде противостояла Минаю. Несмотря на большое количество голевых моментов, ни одна из команд не сумела склонить чашу весов в свою пользу.

Минай – Заря 1:1

Голы: Витенчук (25, пен.) – В. Волошин (17)

Хозяева поля с начала чемпионата еще не почувствовали вкус побед. Зато луганская Заря после изнурительного поединка Лиги Европы играла на фоне большой усталости, пишет 24 Канал.

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Тучи сгущаются над Лалатовичем

Жара и раннее начало матча придавали сложности футболистам обеих команд. Однако соперники продемонстрировали достаточно скоростной футбол.

Подопечные Лалатовича первыми добились успеха. Арендованный Зарей динамовец Викентий Волошин оказался на ударной позиции и пробил опытного голкипера Миная Александра Бандуру.

Однако закарпатская команда сумела быстро восстановить паритет. Бразильский защитник Зари Джордан сбил в штрафной Твердохлеба. Арбитр указал на одиннадцатиметровый, который реализовал Витенчук.

Во втором тайме обе команды создали достаточно моментов, чтобы вырвать победу. Однако до финального свистка счет так и не изменился. В итоге Минай завоевал второе очко в чемпионате и оставил последнюю строчку в турнирной таблице.

Луганская Заря никак не может найти свою игру. После 5 сыгранных туров представитель Украины в еврокубках застрял в середине таблицы УПЛ.

Видеообзор матча Минай – Заря