ЛНЗ – Металлист 1925 0:1

Гол: Юсов, 45

ЛНЗ и Металлист 1925 провели встречу в рамках 5-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "желто-синие". Черкасский клуб точно может записать себе данную игру в актив, но вот с досадным финалом, пишет 24 Канал.

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Огромная ложка дегтя

ЛНЗ недавно простился со своим главным тренером Александром Ковпаком после поражения в Кубке Украины от перволиговой Виктории (1:0). На мостик "производителей семян" сватают ряд опытных коучей, в частности, Олега Дулуба, Александра Кучера и даже Виктора Скрипника. Исполняющим обязанности главного наставника ЛНЗ стал Юрий Дудник, сделавший все возможное, чтобы его подопечные добились результата, и вот, возможно, между тренером и футболистами не хватило понимания. А вот у Металлиста 1925, которым руководят Эдмар и Олег Голодюк, проблем с этим не возникло.

Дело в том, что ЛНЗ в первом тайме тотально доминировал в матче. Черкасский коллектив нанес 7 ударов по воротам соперника, но ни один из них не стал результативным. Харьковчанам, в свою очередь, удалось оформить только один выстрел, который и оказался точным. На 45-й минуте встречи защитник "сине-желтых" "разрядил" обстановку, выбив мяч куда подальше от собственных ворот. Но вот такое действие организовало голевую атаку. Впереди за мяч удалось зацепиться атакующим игрокам Металлиста 1925, а впоследствии его отхватил Дмитрий Юсов, который с острого угла поразил ворота ЛНЗ, попав под дальнюю штангу, 0:1.

Любопытно. До 66-й минуты матча на поле не было ни одного легионера, пока на газон не вышел Игорь Энрике в составе "сине-желтых".

Гол придал харьковчанам уверенности, поскольку те начали чаще атаковать и выровнялись по темпу игры с "производителями семян", которые не хотели терять свое преимущество и довести дело хотя бы до одного реализуемого момента, и вот ни тем, ни другим больше не удалось разочаровать соперника. Мателист 1925 начал успокаивать темп игры, тем самым, "засушив" счет. Жара, как всегда, дала о себе знать, поэтому под конец игроки были уж очень устали.

Таким образом, Металлист 1925 одерживает вторую победу в этом розыгрыше чемпионата Украины (ранее уступили Александрии и Шахтеру, но одолели Минай), осев на 9-й строчке. ЛНЗ, в свою очередь, радуются пока только одному триумфу (уступили Полесье, Кривбассу, Черноморцу и победили тот же Минай) и занимают 14-е место в лиге.

Видеообзоор матча ЛНЗ – Металлист 1925: