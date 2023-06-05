В последнем 30-м туре сезона УПЛ-2022/2023 Заря сыграла против Миная. Луганский клуб без проблем обыграл на выезде закарпатцев 0:3. Дубль оформил Назарий Русин и отличился голом Арсен Батагов.
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Реакция от Зари
На 76-й минуте Патрик ван Леувен выпустил на поле Дмитрия Мишнева вместо Сергея Булецы. Правда, в предматчевой заявке Зори вообще не было Мышнева. Луганский клуб сыграл не по правилам, поэтому может понести серьезное наказание – их победа может смениться техническим поражением от Миная.
После матча на инцидент отреагировали в УПЛ, где добавили Мишнева в протокол матча, но с примечанием "не был внесен в рапорт арбитра".
После чего слова взяла Заря. В луганском клубе подтвердили информацию о незаявленном на матч Мишневе. Заря попросила прощения за эту ошибку.
"Футбольный клуб Заря в течение сезона настойчиво шел к своей цели – побороться за самые высокие места в чемпионаты и завоевать в год столетия историческое место, которое даст команде право играть в Лиге чемпионов. Все, кто смотрел игру с Минаем, видели, что команда делала все для этого, уверенно, победила и отдала все силы на поле ради результата", – говорится в заявлении.
И все, кто смотрел матч сегодня, видели это. Но из-за досадной технической ошибки, о которой мы узнали от делегата матча уже после игры, на поле вышел Дмитрий Мышнев, которого, как оказалось, не было в протоколе. Футбольный клуб Заря хочет прекратить все возможные домыслы по этому поводу и откровенно заявить, что эта нелепая ситуация произошла только из-за досадной технической ошибки. Извиняемся перед болельщиками и продолжаем свой уверенный путь к новым высотам!
– подытожили в Заре.
Даже если Зори присудят техническое поражение в матче против Миная, это уже никак не повлияет на финальное место луганского клуба по итогам сезона-2022/2023 в УПЛ. Команда иностранного специалиста не отдаст бронзовые награды чемпионату и свое место в квалификации Лиги Европы.
Ведь Заря имеет преимущество над четвертым киевским Динамо в 7 баллов. Интересно, что Заря вместе с Днепром-1 по 67 очков, но днепряне завоевали "серебро" за счет дополнительных показателей.
- По Мишневу 29-летний полузащитник провел свой 28-й матч за луганский клуб, в которых он забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Также в его пассиве одна желтая карточка.
- Его контракт с бронзовыми призерами УПЛ-2022/2023 рассчитан до конца июня 2024 года.