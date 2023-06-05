В последнем 30-м туре сезона УПЛ-2022/2023 Заря сыграла против Миная. Луганский клуб без проблем обыграл на выезде закарпатцев 0:3. Дубль оформил Назарий Русин и отличился голом Арсен Батагов.

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Реакция от Зари

На 76-й минуте Патрик ван Леувен выпустил на поле Дмитрия Мишнева вместо Сергея Булецы. Правда, в предматчевой заявке Зори вообще не было Мышнева. Луганский клуб сыграл не по правилам, поэтому может понести серьезное наказание – их победа может смениться техническим поражением от Миная.

После матча на инцидент отреагировали в УПЛ, где добавили Мишнева в протокол матча, но с примечанием "не был внесен в рапорт арбитра".

После чего слова взяла Заря. В луганском клубе подтвердили информацию о незаявленном на матч Мишневе. Заря попросила прощения за эту ошибку.

"Футбольный клуб Заря в течение сезона настойчиво шел к своей цели – побороться за самые высокие места в чемпионаты и завоевать в год столетия историческое место, которое даст команде право играть в Лиге чемпионов. Все, кто смотрел игру с Минаем, видели, что команда делала все для этого, уверенно, победила и отдала все силы на поле ради результата", – говорится в заявлении.

И все, кто смотрел матч сегодня, видели это. Но из-за досадной технической ошибки, о которой мы узнали от делегата матча уже после игры, на поле вышел Дмитрий Мышнев, которого, как оказалось, не было в протоколе. Футбольный клуб Заря хочет прекратить все возможные домыслы по этому поводу и откровенно заявить, что эта нелепая ситуация произошла только из-за досадной технической ошибки. Извиняемся перед болельщиками и продолжаем свой уверенный путь к новым высотам!

– подытожили в Заре.

Даже если Зори присудят техническое поражение в матче против Миная, это уже никак не повлияет на финальное место луганского клуба по итогам сезона-2022/2023 в УПЛ. Команда иностранного специалиста не отдаст бронзовые награды чемпионату и свое место в квалификации Лиги Европы.

Ведь Заря имеет преимущество над четвертым киевским Динамо в 7 баллов. Интересно, что Заря вместе с Днепром-1 по 67 очков, но днепряне завоевали "серебро" за счет дополнительных показателей.