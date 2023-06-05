В останньому 30-му турі сезону УПЛ-2022/2023 Зоря зіграла проти Минаю. Луганський клуб без проблем переграв на виїзді закарпатців 0:3. Дубль оформив Назарій Русин та голом відзначився Арсен Батагов.

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Реакція від Зорі

На 76-й хвилині Патрік ван Леувен випустив на поле Дмитра Мишньова замість Сергія Булеци. Щоправда, у передматчевій заявці Зорі взагалі не було Мишньова. Луганський клуб зіграв не за правилами, тому може понести серйозне покарання – їх перемога може змінитись на технічну поразку від Минаю.

Після матчу на інцидент відреагували в УПЛ, де додали Мишньова до протоколу матчу, але з приміткою "не був внесений до рапорту арбітра".

Після чого слова взяла Зоря. У луганському клубі підтвердили інформацію про незаявленого на матч Мишньова. Зоря попросила вибачення за цю помилку.

"Футбольний клуб Зоря протягом сезону наполегливо йшов до своєї мети – поборотися за найвищі місця в чемпіонати та здобути в рік сторіччя історичне місце, яке дасть команді право грати в Лізі чемпіонів. Всі, хто дивився гру з Минаєм, бачили, що команда робила все для цього, впевнено перемогла та віддала всі сили на поле задля результату", – йдеться у заяві.

І всі, хто дивився матч сьогодні, бачили це. Але через прикру технічну помилку, про яку ми дізналися від делегата матчу вже після гри, на поле вийшов Дмитро Мишньов, якого, як виявилося, не було в протоколі. Футбольний клуб Зоря хоче припинити всі можливі домисли стосовно цього та відверто заявити, що ця безглузда ситуація трапилася тільки через прикру технічну помилку. Вибачаємося перед вболівальниками та продовжуємо свій впевнений шлях до нових висот!,

– підсумували у Зорі.

Навіть, якщо Зорі присудять технічну поразку у матчі проти Минаю, це вже ніяк не вплине на фінальне місце луганського клубу за підсумками сезону-2022/2023 в УПЛ. Команда іноземного фахівця не віддасть бронзові нагороди чемпіонату та своє місце у кваліфікації Ліги Європи.

Адже Зоря має перевагу над четвертим київським Динамо у 7 балів. Цікаво, що Зоря разом із Дніпром-1 по 67 очок, але дніпряни здобули "срібло" за рахунок додаткових показників.