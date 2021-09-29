Минай во второй раз уволил Василия Кобина

29 сентября 2021 , 18:17
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Минай

Закарпатский Минай остался без главного тренера. Руководство клуба украинской Премьер-лиги 29 сентября решило уволить наставника команды Василия Кобина.

Минай недоволен работой Кобина

Причиной отставки Кобина стали неудачные результаты прошедшего в чемпионате Украины.

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Президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК Львов,
– говорится в заявлении клуба.

Руководители клуба приняли решение расторгнуть контракт с Василием Кобиным.

Кобин в Минае: главное

  • Под руководством тренера Минай дебютировал в УПЛ в 2020 году. Однако из-за неудачных результатов клуб уволил тренера в середине сезона-2020/2021.
  • Тогда клуб возглавлял Николай Цимбал. Также в структуре Миная работал Александр Севидов, который отстранен от футбола из-за скандала с договорными матчами в Украине.
  • Летом 2021 года Кобин вернулся в Минай.
  • Под руководством Кобина Минай сыграл 64 матча на официальном уровне, в которых одержал 28 побед. С Кобиным Минай выиграл Первую лигу и выходил в 1/2 Кубка Украины.
Автор: Михайло Гема