Минай во второй раз уволил Василия Кобина

Закарпатский Минай остался без главного тренера. Руководство клуба украинской Премьер-лиги 29 сентября решило уволить наставника команды Василия Кобина.

Минай недоволен работой Кобина

Причиной отставки Кобина стали неудачные результаты прошедшего в чемпионате Украины.

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Президент клуба Валерий Пересоляк крайне недоволен турнирным положением и последними матчами команды, в частности, домашним поединком против ФК Львов,

– говорится в заявлении клуба.

Руководители клуба приняли решение расторгнуть контракт с Василием Кобиным.

Кобин в Минае: главное