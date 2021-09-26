Минай – Львов 1:2

Голы: Байдал, 43 – Якимец, 21, Шина, 56

Команды довольно ровно начали матч, без опасных моментов. Игра была в основном в центре поля. Минай пытался пробить защиту Львова длинными забросами, но ни один из них не дошел до атакующего звена команды.

Стоит увидеть Игрок Вереса разорвал исполнением гимна Украины перед игрой с Шахтером: видео

Уже в начале матча гости были вынуждены провести первую замену. Махмутович получил травму.

Львов после первого удара в ворота соперника открыли счет. Якимец ударом в одно касание в ближний угол вывел гостей вперед – 0:1.

Гости продолжали атаковать, дважды над перекладиной пробивал Эрнест. Подопечные Кобина не создали почти ничего. Однако в конце первого тайма таки своим первым ударом в игре забили. Классный удар с дальней дистанции удался Байдалу – 1:1.

На перерыв команды ушли при равном счете.

Лучшие моменты первого тайма: видео

После отдыха снова забили гости. Что-то невероятное создавали футболисты на поле. Шина пушечным выстрелом из-за пределов штрафной вывел команду вперед – 1:2. Одни шедевры, а не голы были в матче.

Видео гола Шины

После пропущенного гола добавил в активности и Минай. Кулиев с острого угла пробил выше ворот Львова. Кулиева сбили на пути в штрафную соперника. Но судья никак не отреагировал на апелляции игрока по фолу.

Кобак едва не выбежал один на один с голкипером гостей. Но удар игрока, который вышел на поле со скамейки запасных совсем не удался.

Хозяева так и не смогли хотя бы сравнять счет. Болельщики после финального свистка освистали футболистов.