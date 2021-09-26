Минай – Львов 1:2
Голы: Байдал, 43 – Якимец, 21, Шина, 56
Команды довольно ровно начали матч, без опасных моментов. Игра была в основном в центре поля. Минай пытался пробить защиту Львова длинными забросами, но ни один из них не дошел до атакующего звена команды.
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Уже в начале матча гости были вынуждены провести первую замену. Махмутович получил травму.
Львов после первого удара в ворота соперника открыли счет. Якимец ударом в одно касание в ближний угол вывел гостей вперед – 0:1.
Гости продолжали атаковать, дважды над перекладиной пробивал Эрнест. Подопечные Кобина не создали почти ничего. Однако в конце первого тайма таки своим первым ударом в игре забили. Классный удар с дальней дистанции удался Байдалу – 1:1.
На перерыв команды ушли при равном счете.
Лучшие моменты первого тайма: видео
После отдыха снова забили гости. Что-то невероятное создавали футболисты на поле. Шина пушечным выстрелом из-за пределов штрафной вывел команду вперед – 1:2. Одни шедевры, а не голы были в матче.
Видео гола Шины
После пропущенного гола добавил в активности и Минай. Кулиев с острого угла пробил выше ворот Львова. Кулиева сбили на пути в штрафную соперника. Но судья никак не отреагировал на апелляции игрока по фолу.
Кобак едва не выбежал один на один с голкипером гостей. Но удар игрока, который вышел на поле со скамейки запасных совсем не удался.
Хозяева так и не смогли хотя бы сравнять счет. Болельщики после финального свистка освистали футболистов.
- Львов на выезде переиграл Минай – 1:2. Это вторая подряд победа львовского клуба под руководством Олега Дулуба.
- Команда из города Льва опередила соперника и с 6 очками идет на 13-й позиции. Минай располагается сразу за спиной львовян. У них также 6 баллов и 14-е место.