Минай – Верес 0:0

Обе команды находятся на дне турнирной таблицы УПЛ. Более того, Минай еще не побеждал в нынешнем сезоне, пишет 24 Канал.

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В преддверии поединка в СМИ появилась информация, что ровенская команда планирует изменения на тренерском мостике. Так что результат матча мог повлиять на дальнейшее пребывание Сергея Лавриненко во главе команды.

Было очевидно, что ни одна из команд не собиралась проигрывать. У Миная запомнился момент на 35-й минуте матча, когда мяч после удара Твердохлеба проверил на крепость каркас ворот.

Неплохие моменты были у форварда закарпатской команды Вишневского. Однако голкипер Вереса Когут сыграл надежно.

В итоге матч не выявил победителя. Поединок аутсайдеров УПЛ завершился нулевой ничьей – 0:0.

Минай и Верес добавили к своему зачету по одному баллу. Это не отразилось на турнирном положении команд. Подопечные Шарана остались на последнем 16-м месте, а Верес на 15-м.

Видеообзор матча Минай – Верес