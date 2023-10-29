Минай – Верес 0:0

Обидві команди знаходяться на дні турнірної таблиці УПЛ. Ба більше, Минай ще не перемагав в нинішньому сезоні, пише 24 Канал.

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Напередодні поєдинку в ЗМІ з'явилася інформація, що рівненська команда планує зміни на тренерському містку. Тож результат матчу міг вплинути на подальше перебування Сергія Лавриненка на чолі команди.

Було очевидно, що жодна з команд не збиралася програвати. У Миная запам'ятався момент на 35-й хвилині матчу, коли м'яч після удару Твердохліба перевірив на міцність каркас воріт.

Непогані моменти мав форвард закарпатської команди Вишневський. Однак голкіпер Вереса Когут зіграв надійно.

У підсумку матч не виявив переможця. Поєдинок аутсайдерів УПЛ завершився нульовою нічиєю – 0:0.

Минай та Верес додали до свого доробку по одному балу. Це не вплинуло на турнірне становище команд. Підопічні Шарана залишилися на останньому 16-му місці, а Верес на 15-му.

Відеоогляд матчу Минай – Верес